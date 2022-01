கூட்டுறவு சங்க முறைகேடு குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடணும்.. தமிழக அரசுக்கு டிடிவி தினகரன் கோரிக்கை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கடந்த அதிமுக ஆட்சியின்போது 2018-ம் ஆண்டு கூட்டுறவு சங்க தேர்தல்கள் நடத்தப்பட்டன. இந்த கூட்டுறவு சங்கங்களின் தேர்தல்களில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக புகார்கள் எழுந்தன. இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இதனால் 400 கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு மீண்டும் தேர்தல் நடத்த உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் நடத்தப்பட்ட அனைத்து கூட்டுறவு சங்க தேர்தல்களும் ரத்து செய்யப்படும் என்று ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் திமுக கூறியது.

ADMK General Secretary TTV Dinakaran has demanded that the Tamil Nadu government release a white paper on the abuses in the co-operative societies. A bill was tabled in the Tamil Nadu Assembly to cancel the co-operative elections held during the ADMK rule and to dissolve the co-operative societies