அண்ணே ‘அவரு’ மட்டும் வேண்டாம்! டெல்லி லாபி செய்யும் டிடிவி! எடப்பாடிக்கு கிளியர் மெசேஜ் சொன்ன ‘மாஜி’

சென்னை : நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு தமிழக அரசியலில் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறார் டிடிவி தினகரன். ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் அதிகாரமையமாக வளம் வந்த அவர் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் அளவுக்கு மீண்டும் லைம் லைட் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார்.

தற்போது அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர்களுக்கு பெரும்பாலும் டிடிவி தினகரன் யார் என தெரியாது. ஆனால் ஒரு காலத்தில் அதிமுகவின் அதிகாரமிக்க பதவியான பொதுச் செயலாளருக்கு அடுத்த பொருளாளர் பதவியை வகித்தவர்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்கிறார். அவர் மூலம் அரசியலில் அடி எடுத்து வைத்தவர் தான் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அதன்பிறகு முதலமைச்சர் அளவுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் உயர்ந்த நிலையில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக அதிமுகவிலிருந்தும் போயஸ் கார்டனில் இருந்தும் முற்றாக விலக்கி வைக்கப்பட்டார் டிடிவி.

After a long time, TTV Dhinakaran has become a talking point in Tamil Nadu politics. After Jayalalithaa, he came to power in the AIADMK and now he has come back to the lime light politics to the extent of giving a blow to Edappadi Palaniswami.