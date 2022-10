களத்தில் இறங்கும் உதயநிதி.. ‘இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு’.. 15ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தி திணிப்பை கண்டித்து அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பு முயற்சிகளுக்கு எதிராக திமுக ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக களத்தில் நின்று போராடி வருகிறது. மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, இந்தி திணிப்பு முயற்சிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.

இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசியல் கட்சிகள் திரண்டு கண்டனம் தெரிவிக்கும் நிலையில், சமீபத்தில் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழி தொடர்பான நாடாளுமன்றக் குழுவின் அறிக்கை இந்த பிரச்சனைக்கு மீண்டும் தூபம் போட்டுள்ளது.

இதற்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் கடும் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக போராட்டத்தை திட்டமிட்டுள்ள முதல்வர் ஸ்டாலின், அந்தப் பொறுப்பை திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் ஒப்படைத்துள்ளார்.

English summary

DMK Youth wing Secretary Udhayanidhi Stalin has announced that the DMK youth wing and student wing will hold a protest demonstration on October 15, demanding that the Hindi imposition be abandoned and the new education policy be withdrawn.