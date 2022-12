முரசொலி மட்டுமில்லை.. எந்த பத்திரிகையிலும் ஒரு துண்டு விளம்பரம் கூட வரக் கூடாது.. உதயநிதி ஆர்டர்?

Chennai

சென்னை: தன்னை வாழ்த்தி முரசொலியில் மட்டும் அல்லாமல் வேறு எந்த பத்திரிகையிலும் ஒரு துண்டு விளம்பரம் கூட வரக் கூடாது என உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

திமுக இளைஞரணிச் செயலாளரும் சென்னை சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி எம்எல்ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்.

கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்று முதல்வராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார். தமிழக சட்டசபையில் உள்ள மொத்த இடங்களில் 15 சதவீத அமைச்சர்களை நியமித்து கொள்ளலாம்.

Udhayanidhi Stalin strictly says that no advertisement that praises him in Murasoli or any other daily's.