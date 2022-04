எடப்பாடி பழனிச்சாமி எனது காரை எப்போது வேண்டுமானாலும் எடுத்துச் செல்லலாம்.. ஆனால்!.. உதயநிதி கலகல

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஈபிஎஸ் எனது காரை எப்போது வேண்டுமானாலும் எடுத்து செல்லலாம் என சட்டசபையில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது கலகலப்பை ஏற்படுத்தியது.

தமிழகத்தில் சட்டசபை கூடினாலே கோபம், நகைச்சுவை, நக்கல், நய்யாண்டி, விளக்கம், பதிலடி என ஒன்று சேர்ந்த கலவையாக இருக்கும். இவை பெரும்பாலும் ரசிக்கத்தக்கவையாக இருக்கும். இந்த நிலையில் தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த கூட்டத்தொடரின் போது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சட்டசபையில் இருந்து வெளியே வந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் , அதிமுகவில் சசிகலாவை நீக்கியது செல்லும் என்ற தீர்ப்பு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

ராம்மோகன் ராவ் நினைவிருக்கா.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருங்கும் சிக்கல்?.. 26-ம் தேதி இது நடக்குமா?

English summary

MLA Udhayanidhi Stalin says EPS can take my car at anytime, but he shouldnot take my car to Kamalalayam.