அன்று வேக்சின்போட ஆளில்லை.. இன்று தடுப்பூசிகளே இல்லாத நிலை..சில மாதங்கள் தலைகீழ் மாற்றம்-என்ன காரணம்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலத்தில் வேக்சின் போட்டுக்கொள்ளவே பொதுமக்கள் அஞ்சி ஓடிய நிலை மாறி, இப்போது அனைத்து மையங்களிலும் வேகிசன் போட்டுக் கொள்ள அதிகாலை முதலே காத்துக்கிடக்கும் ஒரு சூழல் உருவாகியுள்ளது.

கொரோனா 2ஆம் அலை நாட்டில் இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இந்த சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்தி வேக்சின் பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இருப்பினும், பற்றாக்குறை காரணமாக வேக்சின் பணிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தலைநகர் சென்னையில் பற்றாக்குறை காரணமாகக் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வேக்சன் பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.

In Tamilnadu, Vaccine hesitancy is gone and the shortage of vaccines is among the state. Tamil Nadu CM Stalin wrote a letter to PM Narendra Modi, who said that the number of vaccine doses provided to the state was much lower when compared to BJP-led states.