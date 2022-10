இந்தி தெரியாதா? அமித்ஷாவால் வினை.. தமிழக மீனவர்களை தாக்கிய கடற்படை-“ரத்தம் கொதிக்குது” வைகோ ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை : இந்தி மொழி தெரியாததால் தமிழக மீனவர்களை தாக்கிய இந்திய கடற்படையினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், மத்திய அரசு தமிழக மீனவர்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இந்திதான் இந்தியா என்று பேசுவதால் இராணுவத்தினர் கூட இந்தி மொழி பேசாதவர்களை அந்நியர்களாக நினைக்கும் அக்கிரமம் தலை தூக்கி உள்ளது என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

சிங்கள கடற்படையினர் தமிழக மீனவர்களை தாக்கி எப்படி நடந்து கொண்டதோ அதை விட கொடூரமாக இந்திய கடற்படையினர் நடந்து கொண்ட தகவல் கேட்டு ரத்தம் கொதிக்கிறது என வைகோ வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மீனவர்களை இந்திய கடற்படையினர் தாக்கியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

MDMK General Secretary Vaiko has condemned the Central Government to apologize to Tamil Nadu fishermen and take strict action against the Indian Navy who attacked Tamil Nadu fishermen because they do not know Hindi.