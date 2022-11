பாஜகவின் ஊதுகுழல் ஆளுநர்.. மோடி ஏமாற்றப் பார்க்கிறார்.. அவரும் தோற்று ஓடுவார்.. வைகோ ஆவேசம்!

Chennai

சென்னை : ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிராகச் செயல்படுகிறார், பாஜகவின் கைப்பாவையாகவும், ஊதுகுழலாகவும் தான் செயல்படுகிறார் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ விமர்சித்துள்ளார்.

பிரபாகரனின் 68வது பிறந்த நாலையொட்டி அவரது உருவப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய பின் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், மோடி காசி தமிழ்ச் சங்கமம் என்கிற பெயரில் தமிழக மக்களை ஏமாற்ற நினைக்கிறார். மக்கள் ஏமாற மாட்டார்கள். இப்படி எத்தனையோ பேர் முயற்சி செய்து தோற்றுப் போயுள்ளனர் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

MDMK General Secretary Vaiko has criticized that Governor RN Ravi is acting against the Constitution and is acting as a puppet and mouthpiece of BJP. Also, Vaiko said that Modi is trying to deceive the people of Tamil Nadu in the name of Kashi Tamil Sangamam, people will not be deceived.