“அண்ணன் வைகோ”.. ரியல் ஹீரோ.. தியாகத்தால் உருவான லட்சிய ஹீரோ.. பாராட்டித் தள்ளிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

சென்னை : சத்யம் திரையரங்கில் பல சினிமாக்கள் திரையிடப்பட்டுள்ளன. அதில் பல ஹீரோக்களைப் பார்த்துள்ளோம். திரைப்படத்தில் வரும் ஹீரோக்கள் சித்தரிக்கப்பட்டவர்கள். அண்ணன் வைகோ சித்தரிக்கப்படாத ரியல் ஹீரோ என திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

வைகோ ரியல் ஹீரோ, தியாகத்தால் உருவான ஹீரோ. அண்ணன் வைகோவின் அரசியல் பயணம் பலருக்கும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் 56 ஆண்டு கால அரசியல் பயணம் குறித்த 'மாமனிதன் வைகோ' என்ற ஆவணப்படத்தை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.

English summary

"The heroes are in the movie are depicted. Vaiko is an real hero, a hero born of sacrifice" : DMK Chief and TN Chief Minister M.K.Stalin has praised Vaiko's political journey.