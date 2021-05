Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஓ. என்.வி இலக்கிய விருதைத் திருப்பித் தருவதாகவும், அந்த பரிசுத்தொகையுடன் கூடுதலாக 2 லட்சம் ரூபாயை போட்டு, கேரள முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்குவதாகவும், கவிஞர் வைரமுத்து அறிவித்துள்ளார்.

ஓஎன்வி இலக்கிய விருதை திருப்பி தருவதாக வைரமுத்து அறிவிப்பு.. கேரள முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு 5 லட்சம்

இது தொடர்பாக வைரமுத்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கேரள மாநிலத்தின் பெருமைமிக்க ஓ.என்.வி இலக்கிய விருது இந்த ஆண்டு எனக்கு வழங்கப்படுவதாக ஓ.என்.வி கல்சுரல் அகாடமி அறிவித்தது: நானும் நன்றி பாராட்டி வரவேற்றேன்.

English summary

Poet Vairamuthu has said that, he will not recieve ONV award and give two lakhs more to the Kerala government.