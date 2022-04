எஸ்பிபி குரலில் ‛ஆயிரம் கவி சொன்னேன்’.. வைரமுத்துவின் நாட்படு தேறல் 2ம் பருவ பாடல்! இன்று வெளியீடு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் நாட்படு தேறல் பருவம் 2 பாட்டுத்தொடர் ஏப்ரல் 17 ல் துவங்கியது. மகன் மீதான தாய்ப்பாசம் குறித்த வைரமுத்துவின் வரிகளில் எஸ்பிபி குரலில் ‛ஆயிரம் தான் கவி சொன்னேன்' பாடல் வெளியாக உள்ளது.

தமிழ் திரையுலகில் சிறந்த கவிஞர், பாடலாசிரியராக திகழ்பவர் தான் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து. இவர் நாட்படு தேறல் என்ற பெயரில் வாரம் ஒரு பாடல் வீதம் 100 பாடல்கள் உருவாக்கி வெளியிட முடிவு செய்தார். இதற்கான முயற்சிகளையும் முன்னெடுத்தார்.

அதன்படி 100 இசையமைப்பாளர்கள், 100 இயக்குனர்கள், 100 பாடகர்களுடன் கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் 100 பாடல்கள் வெளிவர உள்ளது. நாட்படு தேறல் ஒன்று பாட்டுத்தொடர் முடிவடைந்த நிலையில் நாட்படு தேறல் 2 பாட்டுத்தொடர் பணிகள் நடந்து வந்தன. இந்த நாட்படு தேறல் பருவம் 2க்கான பாட்டுத்தொடர் ஏப்ரல் 17 முதல் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் கலைஞர், இசையருவி சேனல்களில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

Kaviperasu Vairamuthu's Natpadu Theral season 2 song series started on April 17. Today Vairamuthu's lyrics on motherly love for her son have been released with the song 'Aayiram Than Kavi Sonnen' sung by SPB.