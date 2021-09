போட்டி தேர்வுகளே வேண்டாம்ன்னா.. 10, 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகளையும் ஒழித்துவிடலாம்.. வானதி ஆவேசம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நீட் போன்ற தேர்வுகள் வேண்டாம் என்றால் 10, 12ம் வகுப்பு தேர்வுகளை கூட ஒழித்து விடலாம் என வானதி ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தேசிய அளவிலான தகுதி தேர்வை நடத்த தமிழகத்தில் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு நிலவி வருகிறது. அந்த எதிர்ப்பையும் மீறி மத்திய அரசு தேர்வை நடத்திக் கொண்டுதான் வருகிறது.

நேற்று முன் தினம் நடத்தப்பட்ட நீட் தேர்வின் போது சேலம் தனுஷ் என்ற மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதன் மூலம் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வால் தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

நீட் தேர்வை முன்மொழிந்தது யாரு?.. வானதி கேட்ட கேள்விக்கு கட்டாயமாக்கியது யாருனு கேட்ட நெட்டிசன்கள்

