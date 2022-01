நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்: வீடு, வீடாக பிரசாரம் செய்ய 3 பேருக்கே அனுமதி..வேறு என்ன கட்டுப்பாடுகள்?

Chennai

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வேட்பாளர்களுக்கு கொரோனா காரணமாக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வீடு வீடாக வாக்கு சேகரிக்க 3 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்களுக்கு கொரோனா காரணமாக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வீடு வீடாக வாக்கு சேகரிக்க 3 பேர் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிகுமார் அறிவித்துள்ளார்.

கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று கூறியுள்ள அவர் ஜனவரி 31 வரை பிரசார பேரணி செல்லவும், பொதுக்கூட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் உள் அரங்கு கூட்டத்துக்கு மட்டுமே அனுமதி என்றும் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிகுமார் கூறியுள்ளார், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

English summary

Various restrictions have been imposed on candidates in the Tamil Nadu urban local body elections due to corona. It has been said that only 3 people are allowed to collect votes from house to house