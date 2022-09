பாட புத்தகத்தில் ‘வர்ணம்’.. கோவணம் தான் மிச்சம்.. கொஞ்சம் என்னனு கேளுங்க ‘மலை’.. சீண்டிய ராஜீவ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சிபிஎஸ்சி பாடப் புத்தகத்தில் வர்ணாசிரம முறை பற்றிய பாடம் இடம்பெற்றுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் திமுக செய்தி தொடர்பு இணைச் செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி.

இந்து மதம் பின்பற்றும் மனு தர்மத்தை ஆ.ராசா விமர்சித்துப் பேசியதற்கு பாஜகவினர் கடுமையாக கொந்தளித்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சிபிஎஸ்இ பாடப்புத்தகத்தின் பாடம் ஒன்று சர்ச்சைக்குள்ளாகி இருக்கிறது.

அந்த பாடத்தைக் குறிப்பிட்டு, "உங்க தாத்தாவுக்கும் என் தாத்தாவுக்கு வெறும் கோவணம் தான் மிச்சம். ஆனால் எச்.ராஜா தாத்தாவுக்கும் சுப்பிரமணியசுவாமியின் தாத்தாவுக்கும் அங்கவஸ்திரம்,தோளில் துண்டு எல்லாம் உண்டு, கொஞ்சம் என்னனு கேளுங்க அண்ணாமலை!" எனச் சீண்டியுள்ளார் ராஜீவ் காந்தி.

6ஆம் வகுப்பு பாடப் புத்தகத்தில் சாதி பேதத்தை உணர்த்தும் பாடம் இடம்பெற்றுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டி திமுக ராஜீவ் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளது பாஜகவினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிபிஎஸ்சி பொதுத்தேர்வு.. மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு.. தேர்வு அட்டவணை டிசம்பர் 31-ந்தேதி வெளியீடு!

English summary

DMK Rajiv Gandhi has questioned BJP state president Annamalai pointing out that the CBSE textbook contains a lesson on varna system. Referring to that lesson, he said, “Your grandfather and my grandfather have only Loincloth left. But H.Raja's grandfather and Subramaniaswami's grandfather have Angavastra.