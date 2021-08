வாகனம் விற்போரே உஷார்...இப்படியும் நடக்கலாம்: நூதன முறையில் புல்லட்டை திருடிய பட்டதாரி இளைஞர்

Chennai

சென்னை : olx இணையதளத்தின் மூலம் புல்லட் மோட்டார் சைக்கிளை விக்டர் என்பவரிடம் விலைக்கு வாங்க வந்த மர்ம ஆசாமி அதை ஓட்டி பார்ப்பது போல நடித்து புல்லட்டுடன் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் சென்னை அமைந்தகரையில் நடந்துள்ளது.

கேரளாவைச் சேர்ந்த முகமது நிஹால் என்ற அந்த புல்லட் கொள்ளையன் துபாயில் மென்பொறியாளராக இருந்தவர், இவர்ஒ.எல்.எக்ஸ் விளம்பரத்தின் மூலம் புல்லட்டை வாங்குவது போல ஓட்டிச்சென்று திருடி, அதே புல்லட்டை ஒ.எல்.எக்ஸில் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதை வாடிக்கையாக கொண்டவர் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை சூளைமேட்டைச் சேர்ந்த கார் ஓட்டுனர் விக்டர் என்பவர் தனது ராயல் என்பீல்ட் புல்லட்டை விற்பதற்காக olx இணைதளத்தில் விளம்பரம் செய்திருக்கிறார். விளம்பரத்தைப் பார்த்து ஒருவர் விக்டரைத் தொடர்பு கொண்டு பேசியிருக்கிறார். புல்லட்டை தான் வாங்கிக் கொள்வதாக கூறியதுடன் அமைந்தகரை கோவிந்தா தெருவில் நின்று கொண்டிருப்பதாகவும், கையோடு புல்லட்டை எடுத்து வருமாறும் அந்த நபர் போனில் கூறியிருக்கிறார்.

