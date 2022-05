CWC பாத்தா குழந்தை பிறக்கும்! என்னங்க சொல்றீங்க?கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்ஸ்! தெறிக்க விடும் மீம்ஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியை பார்த்து பல வருடங்களாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்த பெண் ஒருவர் தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பதாக நிகழ்ச்சியின் நடுவர் வெங்கடேஷ் பட் கூறிய நிலையில், அதனை பங்கமாய் கலாய்க்கும் நெட்டின்கள், டிசைன் டிசைனாய் மீம்ஸ்களை தெறிக்க விட்டு வருகின்றனர்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிக்கு நாளுக்கு நாள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு அதிகரித்து வருகிறது என்றே கூறலாம். மற்ற ரியாலிட்டி ஷோக்களை விட இந்த ஷோவில் நகைச்சுவையை சற்று தூக்கலாகவே இருப்பதால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து வருகின்றனர்.

சமையல் மட்டுமல்லாது கலகலப்பான நடுவர்கள், காமெடி செய்யும் கோமாளிகள், நடிகர், நடிகைகள், கெஸ்ட் ரோல் என நாளுக்கு நாள் வித்தியாசமான சிந்தனையோடு நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த நிகழ்ச்சி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

English summary

Venkatesh Butt, the show's moderator, has said that a woman who had been childless for many years after watching the Cook with Comali show is now pregnant, and netizens who are part of it are leaving to splash out on design meme.