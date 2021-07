வெப்பச்சலனம்...5 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கனமழை வெளுக்கும் - வானிலை மையம் ஜில் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இலங்கையின் மீது நிலைகொண்டுள்ள வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச் சலனத்தின் காரணமாக நீலகிரி, சேலம், தருமபுரி, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திண்டுக்கல், திருவண்ணாமலை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மாலை நேரங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. செஞ்சியில் 7 செமீ மழையும் வானூரில் 6 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. வேலூர், ராணிப்பேட்டை, காட்பாடியில் 4 செமீ மழை பெய்துள்ளது.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் 5 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும், நகரின் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தனது அறிவிப்பில் கூறியுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains with thunder and lightning in Tamil Nadu for 5 days. It is also expected to rain with thunder and lightning in many districts from today till the 7th 2021.