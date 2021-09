தென் மாவட்டங்களில் கொஞ்ச நஞ்ச மழையில்லை இடி மின்னலுடன் மிக கனமழை வெளுக்கப்போகுது

Chennai

சென்னை: புரட்டாசி மாதத்தில் பருவமழையை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் விவசாயிகளின் மனதை பால் வார்த்துள்ளது வானிலை ஆய்வு மையம். தென்மேற்குப் பருவக்காற்று வெப்பச்சலனம் காரணம் தமிழ்நாட்டில் டெல்டா மாவட்டங்கள், புதுக்கோட்டை, மதுரை, காரைக்காலில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

பருவமழையை நம்பியில் ஆடி மாதம் விதைத்தவர்களுக்கு புரட்டாசி மாத மழைதான் உயிர் கொடுக்கும் கம்பு, சோளம், பயிறு வகைகளை விதைத்து விட்டு மழையை எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருப்பார்கள். புரட்டாசியில் மழை பெய்தால் மட்டுமே பயிர்கள் செழிக்கும். எனவேதான் புரட்டாசியில் மழை பெய்தும் கெடுக்கும் காஞ்சும் கெடுக்கும் என்று சொலவடை சொல்வார்கள்.

தென்மேற்குப் பருவமழை கடந்த சில நாட்களாகவே தீவிரமடைந்துள்ளது. திருவாரூர், கன்னியாகுமரியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நாகப்பட்டிணம், நீடாமங்கலத்தில் 4 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கடலூர் மாவட்டத்தில் 3 செமீ மழையும், கும்மிடிப்பூண்டி, லப்பைக்குடிகாடு, ஜெயங்கொண்டத்திலும் மழை பெய்துள்ளது. மதுரை, கொடைக்கானலிலும் 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்னும் 3 நாட்களுக்கு கனமழை மிக கனமழை பெய் வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

