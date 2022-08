துணைவேந்தர் மசோதா..ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி எதிர்ப்பு..விளக்கம் கேட்டு தலைமைச் செயலருக்கு கடிதம்

Chennai

சென்னை: பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை அரசே நியமனம் செய்தால் அது அரசியலுக்கு வழிவக்கும் என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார். தமிழக அரசின் தமிழக அரசின் துணைவேந்தர் மசோதா குறித்து தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கக் கோரி தலைமைச் செயலருக்கு ஆர்.என். ரவி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட, பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்களை மாநில அரசே நியமிக்கும் சட்டமுடிவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காத நிலையில், மாநிலத்தின் மூன்று பல்கலைக்கழகங்களுக்கு ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி, துணைவேந்தர்களை நியமனம் செய்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், " திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக டாக்டர் என். சந்திரசேகரனும், காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக டாக்டர் ஜி ரவியும், வேலூர் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக டி ஆறுமுகமும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.மேலும், இந்த நியமனம் உடனடியாக அமலுக்கு வரும் என்றும், மூன்றாண்டு கால அளவுக்கு பதவி வகிப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழக அரசைக் கலந்தாலோசித்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதா என்ற விவரங்கள் அந்த செய்திக் குறிப்பில் இடம்பெறவில்லை.

English summary

Governor RN Ravi letter to tamil nadu Chief Secretary seek explain to Vice Chancellor Bill: துணைவேந்தர் நியமனம் தொடர்பான மசோதா குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி தலைமை செயலாளர் இறையன்புவிற்கு கடிதம் Tamil Nadu Governor RN Ravi has said that if the government appoints university vice-chancellors, it will lead to politics. RN to the Chief Secretary seeking an explanation regarding the Tamil Nadu Government bill. Ravi has written a letter.