இப்பதான் மகிழ்ச்சி.. திமுக அரசை மனசுவிட்டு பாராட்டிய விஜயகாந்த்.. அப்படியே டெல்லிக்கு ஒரு கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள ஆன்லைன் சூதாட்ட அவசர தடை சட்டத்தை வரவேற்பதாக தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு முழுமையாக தடை விதிக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசிடம் உள்ளது. எனவே, ஆன்லைன் சூதாட்டம் எங்கும் நடைபெறாத வகையில் மத்திய அரசும் தடை விதிக்க வேண்டும் என விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உயிரைக் குடிக்கும் ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை தடை செய்ய வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் தொடர்ந்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வந்த நிலையில், அதற்கென குழு அமைக்கப்பட்டு, அந்தக் குழுவின் பரிந்துரையின்படி சட்ட மசோதா உருவாக்கப்பட்டது.

ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை தடை செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்த நிலையில், தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். இந்தச் சட்டம் விரைவில் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது.

English summary

DMDK president Vijayakanth has said that he welcomes online gambling prohibition act by the TN government. Moreover, Vijayakanth emphasized that union government should also ban as it has the power to completely ban online gambling.