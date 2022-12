தலைமை காதை எட்டிய திமுக தொண்டர்கள் குமுறல்.. டக்கென பறந்த ஆர்டர்! அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட்! கண்டிப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக அடிமட்டத் தொண்டர்கள் விரக்தியில் இருக்கிறார்கள் என தலைமைக்கு புகார் சென்றதையடுத்து, உடனடியாக முதல்வரிடமிருந்து உத்தரவு பறந்துள்ளதாம். கிராம உதவியாளர் பணிகளை கட்சிக்காரர்களுக்குத்தான் வழங்க வேண்டும் என கண்டிப்பான உத்தரவு சென்றிருக்கிறதாம்.

திமுக கடந்த ஆண்டு ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்தது முதலே அடிமட்டத் தொண்டர்களை லோக்கல் நிர்வாகிகளும், மக்கள் பிரதிநிதிகளும் கண்டுகொள்வதில்லை என தலைமைக்கு புகார்கள் பறந்து வந்தன.

இந்நிலையில், தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 2 ஆயிரத்து 748 கிராம உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இப்பணிக்கான தேர்வு நடைபெற்றது. இதற்கிடையே இந்த வேலை பெற்றுத்தர, சிலர் பணம் வாங்கியதாக புகார் தலைமைக்குச் சென்றதால், கட் அண்ட் ரைட்டாக உத்தரவு வந்திருக்கிறதாம்.

After the DMK grassroots workers complained to the leadership that they were in despair, an order was immediately sent from the Chief Minister. A strict order has been given that village assistant jobs should be given to party members only.