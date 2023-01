தேவையில்லாத பில்டப்.. பாஜக அலுவலகத்தில் காத்திருந்தது ஏன்? ஜெயக்குமார் விளக்கம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவிற்கு ஆதரவு கேட்டு நேற்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை சந்திக்க சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிமுகவினர் பாஜக அலுவலகத்தில் காத்திருந்ததாக விமர்சனம் எழுந்த நிலையில், இது குறித்து ஜெயக்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். மேலும் ஓபிஎஸ் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டால் சுயேட்சை வேட்பாளராகத்தான் மக்கள் கருதுவார்கள் என்றும் இந்த தேர்தலோடு ஓபிஎஸ் கதை முடியும் என்றும் ஜெயக்குமார் பேசினார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் இரு அணிகளும் போட்டியிடும் எனத்தெரிகிறது. இதனால், அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சிகளின் தலைவர்களை ஓபிஎஸ் அணியினரும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினரும் அடுத்தடுத்து சந்தித்து வருகின்றனர்.

நேற்று முதல் இந்த சந்திப்பு காட்சிகள் அரங்கேறி வருகின்றன. அந்த வகையில், இன்று இந்திய மக்கள் கல்வி முன்னேற்ற கழக தலைவர் தேவநாதனுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் சந்தித்து ஆதரவு கோரினர். இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன? ஆலோசனைக்கு பின் ஜெயக்குமார் பேட்டி!

English summary

Jeyakumar has given an explanation regarding the fact that Edappadi Palaniswami's AIADMK members, who had gone to meet Tamil Nadu BJP President Annamalai to seek support for AIADMK in the Erode East by-election, were waiting at the BJP office.