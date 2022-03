பார்த்தீங்களா பாஜக வெற்றியை.. இதுதான் மோடி பவர்.. குதூகலமான குஷ்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஐந்து மாநிலங்களில் நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலில் உத்தரப்பிரதேசம், மணிப்பூர், கோவா, உத்தரகண்ட் ஆகிய 4 மாநிலங்களில் பாஜக கூட்டணி முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இந்த வெற்றியை பாஜகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர். மக்கள் பாஜக உடன் இருப்பதை தேர்தல் முடிவுகள் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன என்று குஷ்பு தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

5 மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது. தொடக்கத்திலிருந்தே உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பாஜக முன்னிலை வகித்தது.

403 உறுப்பினர்களை கொண்ட உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக கூட்டணி 267 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதன்மூலம் கிட்டத்தட்ட பாஜகவின் வெற்றி அங்கு உறுதியாகியுள்ளது. இதேபோல், 60 தொகுதிகளைக் கொண்ட மணிப்பூரில் பாஜக 31 இடங்களில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. 70 தொகுதிகளை கொண்ட உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில், பாஜக 46 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 23 இடங்களிலும் இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளது. 40 தொகுதிகளைக் கொண்ட கோவாவில் பாஜக 19 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளது.

The election results clearly indicates people are with at BJP4India . Nothing can deter their faith in the party and in our PM @narendramodi ji. AT INCIndia is decimated further. People will vote for those who works for them and stands by them. We in BJP do. We are with the people.