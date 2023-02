பாஜக புறக்கணிப்பு.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உரிய பதில் கொடுக்கப்படும்.. டெல்லிக்கு செல்லும் அண்ணாமலை!

எடப்பாடி பழனிசாமி அணிக்கு உரிய பதில் தரப்படும் என்று அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

சென்னை: அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியின் செயல்பாட்டுக்கு உரிய பதில் தரப்படும் என்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியால் பாஜக புறக்கணிப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று இரவு அண்ணாமலை டெல்லிக்கு புறப்பட உள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பு காரணமாக சில வாரங்களுக்கு முன் உயிரிழந்தார். இதனால் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு பிப்.27ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இடைத்தேர்தலில் முக்கிய கட்சிகள் வேட்பாளரை அறிவித்து அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால் அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி சார்பில் வேட்பாளர் அறிவிப்பு கால தாமதமாகி வந்தது. இதற்கு பாஜகவின் நிலைப்பாடு அறிவிக்கப்படாததும், உச்சநீதிமன்ற வழக்கும் காரணமாக பார்க்கப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu BJP President Annamalai has said that appropriate response will be given to the activities of AIADMK's Edappadi Palanisamy team. Similarly, with Edapadi Palanisamy team boycotting the BJP, Annamalai is set to leave for Delhi tonight.