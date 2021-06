நீலகிரி, கோவையில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு...பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும் - வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், எஞ்சிய மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்ய கூடும் என சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தென்மேற்குப் பருவமழை தமிழ்நாட்டில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் தீவிரமடைந்துள்ளது. நீலகிரியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் நேற்று அறிவித்தது. அதன்படி கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மேல்பவானியில் 22 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கூடலூரில் பெய்த கனமழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது

இந்தநிலையில் சென்னை வானிலை மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தென்மேற்கு பருவக் காற்றின் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும், எஞ்சிய மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழையும் பெய்ய கூடும் என தெரிவித்துள்ளது.

வெப்ப சலனத்தின் காரணமாக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய உள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், சென்னை, புதுவை பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

21ஆம் தேதி மற்றும் 22ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.

ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்ய கூடும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38 மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20 டிகிரி செல்ஷியஸை ஒட்டியிருக்கும்.

வங்கக் கடல், அரபிக்கடலில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் 22ஆம் தேதி வரைக்கும் மீனவர்கள் ஆந்திரா, கேரளா, வடக்கு அந்தமான் கடலோர பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in one or two places in the Nilgiris and Coimbatore districts of Tamil Nadu and moderate showers in the rest of the Western Ghats and Kanyakumari Tirunelveli districts in the next 24 hours.