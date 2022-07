21 சட்ட மசோதாக்களில் 6க்கு ஆளுநர் ஒப்புதல்- அரசிதழில் வெளியீடு- 'துணைவேந்தர்' மசோதாவுக்கு என்ன நிலை?

Chennai

சென்னை : தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு நிலுவையில் இருந்த 21 மசோதாக்களில் 6 மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளித்த 6 மசோதாக்கள் விவரம் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக கடந்த மே மாதம் வரை 21 மசோதாக்கள் நிலுவையில் இருப்பதாக அரசு தெரிவித்திருந்தது.

English summary

Out of the 21 pending bills passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly and sent to the Governor, the Governor has approved 6 bills.