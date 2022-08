குட்நியூஸ்! சென்னையில் வலம் வர போகும் நவீன பேருந்துகள்.. இவ்வளவு வசதிகளா! எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பாக 242 நவீன பேருந்துகளும், 100 மின்சார பேருந்துகளும் வாங்கப்பட உள்ளன.

Kerala- வை போல தமிழ்நாட்டிலையும் எல்லா பள்ளிகளையும் CO-EDஆக மாற்றலாமா ? *VOX

சென்னையில் தற்போது பேருந்துகள் தட்டுப்பாடு உள்ளது. மத்திய போக்குவரத்து துறை அறிவுரையின்படி ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு 60 பேருந்துகள் இருக்க வேண்டும் என்பது விதி.

அதன்படி சென்னையின் மக்கள் தொகைக்கு தற்போது இருப்பதை விட 1000 பேருந்துகள் கூடுதலாக தேவை. சென்னையில் தற்போது 5900 பேருந்துகள் உள்ளன.

6 மாவட்டங்களில் புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் - அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தகவல்!

English summary

What are the new type of buses that chennai going to get in coming days?சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பாக 242 நவீன பேருந்துகளும், 100 மின்சார பேருந்துகளும் வாங்கப்பட உள்ளன.