"ஆட்டுக்கு தாடி".. ஆளுநர் "லெவல்' இவ்வளவுதான்.. சவுக்கை எடுத்த சுப்ரீம்கோர்ட்! நாட்டுக்கே முன்மாதிரி

Chennai

சென்னை: ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை அனுபவித்துவரும் பேரறிவாளனை விடுதலை செய்வதாக சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.. இதில், தமிழக அமைச்சரவை முடிவை ஆளுநர் செயல்படுத்தியிருக்க வேண்டும், அவர் தாமதம் செய்தால் சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு, இன்று தீர்ப்பு தந்துள்ளது.. இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு, பல்வேறு தாக்கங்களை நாடு முழுவதும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்த் கொலை வழக்கில் 31 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் இருந்துவரும் பேரறிவாளனை விடுதலை செய்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சட்டப்பிரிவு 142ஐ பயன்படுத்தி அவரை உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது. இதனால் பேரறிவாளன் குடும்பத்தினர் எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியில் திளைத்து காணப்படுகின்றனர்.

ஆளுநருக்கு உத்தரவிடாமல் உச்சநீதிமன்றமே அறிவித்தது ஏன்? - அதிரடி தீர்ப்புக்கு காரணமான ஆளுநர்!

