அவர் வந்து கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? "ஜெ" கேட்ட அந்த கேள்வி.. திகைத்து நின்ற எடப்பாடி.. ஒரே கூத்து!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் இரண்டு ராஜ்ய சபா எம்பி வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்ட நிலையில் கட்சிக்குள் கடுமையான பூசல் நிலவி வருவதாக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். அதிமுகவிற்குள் அப்படி என்னதான் நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம் வாருங்கள்!

அதிமுக என்றால் வேகம் என்ற கருத்து ஒரு காலத்தில் நிலவி வந்தது. எந்த தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டாலும் முதல் ஆளாக ஜெயலலிதாதான் வேட்பாளர்களை அறிவிப்பார். அப்படி அதிமுக வேகமாக இருந்த காலம் எல்லாம் மலையேறிவிட்டது.

இந்த முறை ராஜ்ய சபா எம்பி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் கழித்துதான் அதிமுக தனது வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. திமுக முதல் ஆளாக வேட்பாளர்களை அறிவிக்க.. அதிமுக நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டது.

English summary

What did Jeyakumar say as he could not get the Rajya Sabha ticket in AIADMK?