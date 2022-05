பேரறிவாளன் விடுதலை: தீர்ப்பு நகலில் 25வது பக்கத்தில் 29ஆவது பாயிண்ட்.. ஆளுநருக்கு நீதிபதிகள் சுளீர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 142 சட்டவிதிப்படி பேரறிவாளனை விடுவித்தது ஏன் என்பது குறித்து தீர்ப்பு நகலில் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பேரறிவாளன் உள்ளிட்டோரை விடுதலை செய்யக் கோரி தமிழக அமைச்சரவையின் முடிவை ஆளுநர் இரண்டரை ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போட்ட நிலையில் பேரறிவாளன் தனது வழக்கில் வென்று உச்சநீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

இதுகுறித்து 29 பக்கங்கள் கொண்ட தீர்ப்பின் நகல் இன்று வெளியானது. அந்த நகலில் வாய்மொழியாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கூறியதை விட ஆளுநரின் அதிகாரங்களையும் மெத்தனப்போக்கையும் சம்மட்டியால் அடித்தது போல் கூறியிருக்கிறார்கள்.

English summary

what did Supreme court say in its judgement on Perarivalan case? Here are the judgement copy.