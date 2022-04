மோப்பம் பிடித்த உளவுத்துறை.. தொக்காக சிக்கும் "புள்ளிகள்".. ஸ்டாலினுக்கு பறந்த ரிப்போர்ட்.. செம கிலி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: உளவுத்துறையை மிக சரியாக பயன்படுத்தி வருகிறார் முதல்வர் முக ஸ்டாலின்.. திமுகவின் நல்லாட்சிக்கு இடையூறாக யார் இருந்தாலும், என்ன இருந்தாலும், அவர்கள் யாரென்று பார்த்து லிஸ்ட் எடுத்து வருவதை விடாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறது உளவுத்துறை.. அந்த வகையில் இப்போதும் ஒரு புது தகவல் கசிந்து வருகிறது.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை, "திமுகவின் பொய்யான வாக்குறுதி + பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் ஊழல்", என்ற 2 அஸ்திரங்களை தன்னுடைய பிரச்சாரங்களில் கையில் எடுத்தது.

எதிர்பார்த்ததுபோலவே, அவர்களுக்கு அவைகள் கை கொடுக்கவும் செய்தது.. எனவேதான், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தீவிரமாக பணிகளை செய்யும்படி ஏற்கனவே முதல்வர் ஸ்டாலின் திமுக கட்சியினருக்கு உத்தரவிட்டு இருந்தார்...

English summary

What is chief minister mk stalins next move and as soon purge will happen in dmk, say sources