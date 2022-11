அந்த 3 பேர் சொல்வதுதான்! “யாருக்கும் கிடைக்காம”.. ஓபிஎஸ் பிளானை போட்டு உடைத்த அணி மாறிய நிர்வாகிகள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அணிக்குத் தாவிய நிர்வாகிகள், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் திட்டங்களைப் பற்றி போட்டு உடைத்துள்ளனர்.

அதிமுகவைக் கைப்பற்றுவது யார் என்ற போட்டியில், ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இரு தரப்பினருமே பல்வேறு வடிவங்களில் திரைமறைவு மூவ்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ், தனக்கு நெருக்கமானவர்களுடன் அவ்வப்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். தனது அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் பற்றி தனது ஆதரவாளர்களுடன் விவாதித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ் அணியை சேர்ந்தவர்கள் அதிலிருந்து விலகி எடப்பாடி அணியில் சேர்ந்துள்ள நிலையில், சின்னத்தை முடக்க ஓபிஎஸ் முயற்சித்து வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

The executives who jumped from O Panneerselvam team to Edappadi Palaniswami team have spoken about the plans of O.Panneerselvam. Those who left the OPS team said that OPS is trying to disable the party symbol.