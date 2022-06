"முக்குலத்தோர்".. நாளை இருக்கு பாருங்க கச்சேரி! எடப்பாடிக்கு அதிர்ச்சி தரும் ஓபிஎஸ்? பெரிய பிளானாம்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை கோஷம் தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், நாளை ஒருங்கிணைப்பளார் ஓ பன்னீர்செல்வம் முக்கியமான நடவடிக்கைகள் இரண்டை எடுக்க போவதாக அதிமுக வட்டாரத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

23ம் தேதி அதிமுகவில் செயற்குழு, பொதுக்குழு நடக்க உள்ள நிலையில் நேற்று முதல்நாள் இதை பற்றி விவாதிக்க அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் பொதுக்குழு, செயற்குழு பற்றி விவாதிக்கப்படாமல், ஒற்றை தலைமை குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டது.

மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 20 நிர்வாகிகள் ஒற்றை தலைமை குறித்து பேசினார். பெரும்பாலானோர் எடப்பாடிக்கு ஆதரவாக பேசினார். முதலில் மாதவரம் மூர்த்திதான் ஒற்றை தலைமை பற்றி பேசி இருக்கிறார். அதன்பின் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர், சிவி சண்முகம், குறி கிருஷ்ணமூர்த்தி, திருத்தணி ஹரி, அருள்மொழி தேவர், சி விஜயபாஸ்கர், கோகுல் இந்திரா, வளர்மதி, ராஜன் செல்லப்பா, ஆர்பி உதயகுமார் ஆகியோர் பேசி உள்ளனர்.

