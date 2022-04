2 மேட்டர்கள்.. அமித்ஷா பேனரை கவனிச்சீங்களா.. வந்தாச்சு பிரச்சனை.. ஹைகோர்ட் போட்ட போடு.. கப்சிப் பாஜக

Chennai

சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுச்சேரிக்கு வந்துபோனபிறகு, அதையொட்டிய விவகாரங்களும், சர்ச்சைகளும் தலைதூக்கின.. கடைசியில் ஹைகோர்ட் வரை விவகாரம் சென்று, இன்று அதற்கான உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது..!

4 நாட்களுக்கு முன்பு, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுச்சேரி வந்து சென்றார்.. கடந்த 24-ம் தேதி புதுச்சேரிக்கு வந்திருந்த அமித்ஷாவுக்கு பாஜக சார்பில் மிகப்பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

இந்த வரவேற்புதான் 2 வகையான பிரச்சனையை ஏற்படுத்திவிட்டது.. அமித்ஷாவை வரவேற்க வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்களில், குற்றப்பின்னணியுடையவர்களின் போட்டோக்களும் இடம்பெற்றிருந்தது, அம்மாநில மக்களைப் பதற்றமடைய வைத்துவிட்டது.

