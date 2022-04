அருவி மாதிரி! ஷிவம் துபே மேல தப்பே இல்லை.. சிஎஸ்கே தோல்விக்கு காரணமே வேற.. களத்தில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நேற்று லக்னோ அணிக்கு எதிரான டி 20 போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி தோல்வி அடைவதற்கு பின் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது.

2022 ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே அணி அடுத்தடுத்து தோல்வி அடைந்து வருகிறது. ஜடேஜா கேப்டன் ஆன பின் இதுவரை சிஎஸ்கே அணி வெற்றிபெறவில்லை.

முதல் போட்டியில் கொல்கத்தாவிடம் சிஎஸ்கே தோல்வி அடைந்தது. அதன்பின் நேற்று லக்னோ அணியிடம் சிஎஸ்கே தோல்வி அடைந்தது.

English summary

What is the reason behind CSK loss against Lucknow in IPL 2022? What is the reason behind CSK loss against Lucknow in IPL 2022? What really happened? நேற்று லக்னோ அணிக்கு எதிரான டி 20 போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி தோல்வி அடைவதற்கு பின் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கிறது.