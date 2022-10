"புலி பதுங்குவது பாய்வதற்கு தான்" விராட் கோலி அமைதி காப்பது ஏன்? இந்திய அணியின் திட்டம் என்ன?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்திய நட்சத்திர வீரர் பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி அதிக எச்சரிக்கையுடன் விளையாடி, எதிரில் ஆடும் வீரருக்கு ஸ்ட்ரைக்கை கொடுப்பது ஏன் என்று ரசிகர்கள் கேள்வி வருகின்றன. இதற்கான காரணம் பற்றி பார்க்கலாம்.

சுமார் 1,020 நாட்களுக்கு பின் ஆசியக் கோப்பையில் இந்திய கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி சதத்தை விளாசியதன் மூலம் மீண்டும் லைம்லைட்டுக்குள் வந்துள்ளார். இதனால் விராட் கோலி பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் அவரது ஆட்டம் கூர்ந்து கவனிக்கப்படுகிறது. அதற்கேற்ப விராட் கோலியும், சிக்சரும், பவுண்டரியுமாய் அசத்தி வருகிறார்.

ஆசியக் கோப்பை தொடரில் இருந்து கணக்கிட்டால் விராட் கோலியின் சராசரி 57.7 ஆகவும், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 141.7 ஆகவும் உள்ளது. இது சாதாரண சராசரி அல்ல என்பது கணக்கிடும் போதுதான் அனைவருக்கும் தெரிய வந்துள்ளது. ஏனென்றால் விராட் கோலி ஆடுகளத்தில் பழைய பாணியில் ராட்ச்ச பாணியில் ரன்களை விளாசுவதில்லை.

”நாயகன் மட்டும் மீண்டு வரவில்லை.. ரசிகர்களையும் மீட்டுள்ளான்” விராட் கோலி ஏன் கொண்டாடப்படுகிறார்?

English summary

Fans are questioning why India's star batsman Virat Kohli plays more cautiously and gives strike to the opposite batsman. Let's see the reason for this.