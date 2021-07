"நாம் தமிழர் + இளைஞர்கள்".. சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக தோற்க காரணம் என்ன? கே.சி.வீரமணி புது தகவல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைவதற்கு என்ன காரணம் என்பது புதிதாக ஒரு கருத்தை தெரிவித்து இருக்கிறார் அந்த கட்சியை சேர்ந்த சீனியர் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் கேசி வீரமணி.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒன்றிய அதிமுக செயல் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இதில், முன்னாள் அமைச்சரும், திருப்பத்தூர் மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் கேசி வேலுமணி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். அப்போது அவர் பேசியதை பாருங்கள்:

English summary

AIADMK former minister KC Veeramani says the party was defeated in the recently concluded assembly election, due to not getting more votes from the youngsters, and party men was filled with overconfident, he said.