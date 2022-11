’1000 ரூபாய்’ பொங்கல் பரிசு காத்திருக்கிறது! 2023-ல் ரொக்கமாக வழங்கும் தமிழக அரசு! என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொங்கல் பண்டிகைக்கு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருட்களாக வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், 2023ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு பொருட்களாக அல்லாமல் ரொக்கமாக வழங்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், இதற்காக உணவு வழங்கல் மற்றும் நிதித்துறை அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாக தகல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழர் திருநாளாக கொண்டாடப்படும் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

2022ம் ஆண்டு சுமார் 2.15 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைந்த இந்த திட்டத்தை அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளின் வாயிலாக, உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை செயல்படுத்தியது.

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு.. கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட குளறுபடி.. பணமாக வழங்க தமிழக அரசு முடிவு?

English summary

It has been reported that the Tamil Nadu government is planning to provide cash instead of goods for the Pongal festival in 2023, while the family card holders were being given goods for the Pongal festival.