நீட் மசோதாவை அரசு மீண்டும் அனுப்பினால் ஆளுநர் என்ன செய்ய வேண்டும்? அரசியல் சாசனம் கூறுவது என்ன?

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசின் நீட் விலக்கு மசோதாவை சபாநாயகருக்கே ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி திருப்பி அனுப்பிய நிலையில் தமிழக அரசு சட்டசபையில் மீண்டும் நீட் மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்பினால் ஆளுநர் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது குறித்து அரசியல் சாசனம் தெளிவாக விளக்குகிறது.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி உட்பட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

நீட் மசோதா திருப்பி அனுப்பிய விவகாரம் : நாளை அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டம் - பாஜக புறக்கணிப்பு

What should the Governor do if the Government of Tamil Nadu passes the NEET Bill in the Assembly of Tamil Nadu after Governor RN Ravi sent it back to the Speaker? The Constitution clearly states that