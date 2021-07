டாஸ்மாக் கடைகளில் காலையிலேயே கூட்டம்.. மது அடிமை மாநிலமா தமிழகம்? மீட்க வழியிருக்கு.. செய்யுமா அரசு?

Chennai

சென்னை: ஊரடங்கு முடிந்து டாஸ்மாக்கை திறந்தாலும் திறந்தார்கள், காலை 6 மணிக்கெல்லாம் மதுவிற்கு அடிமையானவர்கள், டாஸ்மாக் வாசலில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

வெகு நாட்களுக்கு பிறகு திறக்கப்படும் கறிக்கடைகளில் எப்படி அலைமோதியதோ அதேபோல கூட்டம் வெட்கமில்லாமல் டாஸ்மாக் முன்பாக நின்று கொண்டு இருக்கிறது.

அரசுக்கு வருவாய் வர வேண்டும் அதனால் திறக்கிறோம் என்று சிலரும், திடீரென கடையை மூடுவதால், குடி அடிமைகள், உடலுக்கு தீங்கு வந்து விடும் என்று சிலரும், டாஸ்மாக் இல்லாவிட்டால், கள்ளச் சாராயம் காய்ச்சி குடித்து விடுவார்கள் என்று சிலரும் இதற்கு நியாயம் கற்பிக்க கருத்து கூறி வருவதை பார்க்க முடிகிறது.

English summary

How to comes out from the liquor addiction, will permanently closing Tasmac give the solution for Tamil Nadu? here is the expert opinion.