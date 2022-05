திமுக ஆட்சியமைந்து ஓராண்டு.. இன்னும் தராத ரிப்போர்ட் கார்ட்! வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவாரா ஸ்டாலின்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருடம் நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில், மாதந்தோறும் வெளியிடுவதாகச் சொன்ன 'ரிப்போர்ட் கார்டு' என்னவானது எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக தி.மு.க தமது தேர்தல் அறிக்கையில், 505 வாக்குறுதிகளை அளித்திருந்தது. அவற்றில் 200க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறி வருகிறார்.

தி.மு.க வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்த முக்கியமான வாக்குறுதிகளில் ஒன்று, "வாக்குறுதிகளை செயல்படுத்தியது குறித்தான மாதாந்திர அறிக்கையை, மாதத்தின் முதல் பணி நாளன்று முதல்வர் ஊடகங்களைச் சந்தித்து வழங்குவார்" எனப்படுவதாகும். இது 491வது தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்தது.

ஓராண்டு நிறைவு

வரும் மே 7ஆம் தேதி வந்தால் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க அரசு ஆட்சிக்கு வந்து ஓராண்டு நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில், இதுவரை மாதாந்திர அறிக்கை வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மேடைகளில், நிறைவேற்றிய வாக்குறுதிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் பேசிய மு.க.ஸ்டாலின், ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் 75 சதவீதத்தை நிறைவேற்றி விட்டதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்

மேலும், தி.மு.க அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்புகள் எத்தனை, அதில் அரசாணையாக வெளியிடப்பட்டு செயலுக்கு வந்தவை எத்தனை என்றும் குறிப்பிட்ட மு.க.ஸ்டாலின், மீதமுள்ள வாக்குறுதிகளையும் விரைந்து நிறைவேற்றுவோம் என்றார். இந்நிலையில், தருமபுரி தொகுதி தி.மு.க எம்.பியும், சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவ்வாக இருப்பவருமான செந்தில்குமார் முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து, தனது 'மாதாந்திர ரிப்போர்ட் கார்டை' சமர்ப்பித்துள்ளார்.

ரிப்போர்ட் கார்டு என்னாச்சு?

இதைத்தொடர்ந்து, மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருடம் நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில், மாதந்தோறும் வெளியிடுவதாகச் சொன்ன 'ரிப்போர்ட் கார்டு' என்னவானது என பொதுமக்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுந்துள்ளது. வரும் மே 7ஆம் தேதி ஓராண்டு சாதனையைக் கொண்டாடவிருக்கும் தி.மு.க அரசு, அதன்பிறகாவது மாதாந்திர அறிக்கையை மாதந்தோறும் வெளியிட்டு, இது வெளிப்படையான அரசு என்பதை மக்களிடம் பதிய வைக்குமா என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

DMK Monthly Report Card (திமுக ரிப்போர்ட் கார்ட்) Latest News in Tamil: MK Stalin Govt completes one year, the question has arisen as to what happened to ‘monthly report card’ promise, as mentioned in DMK election manifesto.