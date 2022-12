ஓ.. "டீல்" சுபம் போல.. மதிமுக கூட்டணி கன்பார்ம்.. துரை வைகோ ஹேப்பி நியூஸ்.. "அந்த" தொகுதிக்கு குறி?

Chennai

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் மதிமுக இடம்பெறுமா? இல்லையா? என்பது குறித்து முக்கிய தகவல் ஒன்றை சொல்லி உள்ளார் மூத்த தலைவர் வைகோவின் மகன், துரை வைகோ.. !!

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரஉள்ள நிலையில் தேசிய கட்சிகள் அதற்கு தயாராகி வருகின்றன.. அதேபோல நம் தமிழகத்திலும் தேர்தலுக்கான முனைப்புகள் காட்டப்படுகின்றன. கூட்டணி பேச்சுக்களும் மெல்ல எட்டிப்பார்க்க துவங்கி உள்ளன.

திமுகவை பொறுத்தவரை, கூட்டணி உடையாது என்கிறார்கள்.. முக்கியமாக 2 இடதுசாரிகளும் திமுகவை விட்டு போக வாய்ப்பில்லை, அதேபோல, விசிக, மதிமுக, வேல்முருகன் மாதிரியான கட்சிகளும் நிச்சயம் போகாது என்று வலுவாக நம்பப்பட்டு வருகிறது..

ஏதோ என்னால முடிஞ்சத செய்றேன்.. நான் என்ன எம்பியா..எம்எல்ஏவா? ஓபானாகப் பேசிய மதிமுக துரை வைகோ!

Where is Durai Vaiko going to contest in the MP elections and Is the MDMK continuing in the DMK alliance