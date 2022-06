"ஏழுமலை".. காவியும் + அறிவாலயமும்.. ஸ்டாலினின் "ராஜதந்திரம்".. ரூட்டை எடுத்த திமுக.. கலங்கும் அதிமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் விவகாரம் அனலடித்து கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அரசியல் களத்தில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது..!

திமுகவுக்கு மாற்று நாங்கள்தான் என்ற முழக்கத்தோடு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழக பாஜக தீவிரத்தை முன்னெடுத்தது..

இதற்காக பாஜக மேற்கொண்ட போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் சற்று அதிகம் என்றே சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் அதிமுக இதை பெரிதுபடுத்தவில்லை..

ஓபிஎஸ் Vs எடப்பாடி..! இரண்டு இரண்டாக உடையும் மாவட்டங்கள்! ஓபிஎஸ்க்கு இத்தனை பேர் ஆதரவா? பரபர அதிமுக!

English summary

Where is tamil nadu politics going and Why does the DMK respond directly to the tn BJP தமிழக பாஜகவுக்கு திமுக முக்கியத்துவம் தர காரணம் ஏன் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது