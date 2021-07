வெள்ளை அறிக்கை.. பிடிஆர் சூசகம்.. பூனக்குட்டி வெளியே வரப்போகுது.. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செக்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நிதி மேலாண்மையில் அ.தி.மு.க. கண்ட தோல்வி "மாநில நிதி நிலை" குறித்து இனி வரப்போகும் வெள்ளை அறிக்கையில் மேலும் வெளிப்படப் போகிறது என்று கூறியுள்ள நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்,எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இன்னும் சில நாட்களில் தமிழகத்தின் நிதி நிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் திட்டமிட்டுள்ளார்.

ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதால் அதற்கு முன்னதாக வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டு கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்பட்ட நிதி மேலாண்மை தவறுகளை வெளிக்கொண்டுவர வேண்டும் என்பதில் பிடிஆர் உறுதியாக உள்ளார். அப்போது தான் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் போது அரசால் என்னென்ன நலத்திட்டங்களை செய்ய நதி ஒதுக்க அரசால் முடியும் என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் பிடிஆர் நம்புகிறார்.

English summary

Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has slammed opposition leader Edappadi Palanisamy for saying that the AIADMK's failure in financial management would be further exposed in the forthcoming White Paper on the "state financial position".