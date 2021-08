TN White Paper: தமிழ்நாடு அரசு பஸ் 1 கி.மீ ஓடினால் நஷ்டம் ரூ.59.15.. பிடிஆர் வெளியிட்ட முக்கிய தகவல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அரசு பேருந்து ஒரு கி.மீ தூரம் ஓடினால் போக்குவரத்துக் கழகத்திற்கு நஷ்டம் 59.15 ரூபாய் என்று, நிதித்துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று, நிதித் துறை அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், தமிழ்நாடு நிதி நிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார்.

அப்போது அவர் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீது எவ்வளவு கடன் உள்ளது? வெள்ளை அறிக்கையில் போட்டு உடைத்த பிடிஆர்

English summary

Tamil Nadu white paper: Finance minister PTR Palanivel Thiagarajan says, if government bus is running a kilometer the loss will be 59 rupees. The same thing happening in electricity board as well.