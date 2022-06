ஆள விடுங்க சாமி! கழுவுகிற மீனில் நழுவுகிற மீன்களாக! நடுநிலை அதிமுக வி.ஐ.பிக்கள் யார் யார்..?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அதிமுகவில் நீயா நானா என ஓ.பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதிகாரப் போர் நடத்திக் கொண்டிருக்கும் சூழலில், அக்கட்சியின் முக்கிய வி.ஐ.பி.க்கள் பலர் ஆளை விட்டால் போதும் என்கிற வகையில் நடுநிலை முடிவை எடுத்துள்ளனர்.

இந்தப் பக்கமும் இல்லை, அந்தப் பக்கமும் இல்லை என நடுநிலையான முடிவை எடுத்திருப்பதில் முதலிடத்தில் இருக்கிறார் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ.

அவரைப் போலவே இன்னும் பல மாவட்டச் செயலாளர்கள் இருவரில் யாரை ஆதரிப்பது, எதிர்காலத்தில் யார் கை ஓங்கும் என்பதை கணிக்க முடியாமல் நடுநிலை என்ற முடிவை நாடியுள்ளனர்.

English summary

Who are the Executives who have decided to be neutral in the AIADMK?