2 மேஜர்.. "அவரை விட்றாதீங்க".. மேலிடத்துக்கு எகிறிய மேட்டர்.. திமுக உஷார்.. "லோட்டஸ்" மலர்ந்துடுமோ?

Chennai

சென்னை: திமுகவுக்கு செக் வைக்கும் வகையில் தமிழக பாஜக, 2 வியூகங்களை கையில் எடுத்துள்ளதாம்.. ஆனால், பாஜகவையே அசரடிக்கும் அளவுக்கு திமுக எதற்கும் தயாராகவே அரசியல் களத்தில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழக பாஜகவை பொறுத்தவரை, தனித்து போட்டியிட்ட வரலாறு கிடையாது.. ஏதாவது ஒரு திராவிட கட்சிகளின் முதுகில் சவாரி செய்தே தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலும் கட்டாயத்திலும் உள்ளது.

அதேசமயம், தங்களின் அந்த பலவீனத்தை ஒருபோதும் வெளிக்காட்டிக் கொள்வதும் இல்லை.. இப்போது அதிமுக மேலும் பலவீனப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்கட்சி ஒன்றிணை

வதில் விருப்பம் காட்டி வருகிறது.

