ஐடி நிறுவன அதிகாரி டூ திமுக! கட்சியில் தேடி வந்த மாநிலப் பொறுப்பு! பூரிப்பில் பூர்ண சங்கீதா!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஐடி நிறுவனத்தில் உயர் பொறுப்புகளில் இருந்த பூர்ண சங்கீதாவுக்கு திமுக மாணவரணியில் மாநிலப் பொறுப்பு தேடி வந்துள்ளது.

கட்சிக்காக களப்பணியாற்ற வேண்டும் என்ற உத்வேகம் இருப்பதாலும், அவரது பரம்பரையே திமுக குடும்பம் என்பதாலும் தலைமை இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துள்ளது.

திமுகவில் இணைய வேண்டும் என்பதற்காக ஐடி நிறுவன பணியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வந்தவர் பூர்ண சங்கீதா என்பது கூடுதல் தகவலாகும்.

English summary

Poorna Sangeetha, who was holding high positions in an IT company, has been looking for state responsibility in the DMK student wing