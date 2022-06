"முக்கிய புள்ளி"யை தட்டி தூக்கிய பாஜக.. காரணமே "கருப்பு"தானாமே.. திமுக கைநழுவ விட்டுடுச்சோ..?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஒரே நாளில் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் ஷாக் தந்துள்ளது தமிழக பாஜக.. இதே ஸ்பீடில் சென்றால், நமக்கு சிக்கல்தான் என்பதையும் திராவிட கட்சிகள் உணர தொடங்கி உள்ளன.

"ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதால், திமுகவுக்குத்தான் முதல் பாதிப்பு.. ஏனென்றால், ரஜினியின் ரசிகர்கள் பெரும்பாலானோர் திமுகவுக்குத்தான் ஓட்டுப் போடுகிறார்கள்.." என்று ஒருமுறை பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா சொல்லி இருந்தார்.

ஆனால், ரஜினி ரசிகர்கள் அப்படி இல்லை.. திமுகவை அந்த சமயம் நேர் விரோதமாக பார்த்தார்கள்.. எந்த ஒரு ரஜினியின் அறிவிப்பையும் அண்ணா அறிவாலயம் முன்பு கொண்டு போய் போஸ்டர் அடித்து ஒட்டி வந்தனர். ரஜினியை கடைசி வரை அவர்கள் நம்பினர்.

English summary

Who is tanjore BJP senior leader and What is the reason for the DMK and AIADMK upsets