"கேட்டுச்சா".. ஓ.. அவங்கதானாமே.. சசி சொன்ன ஒரே வார்த்தை.. மிரண்ட பாஜக.. அரண்ட அதிமுக.. மருண்ட திமுக

சென்னை: இன்று சசிகலா ஒரு பேட்டி தந்துள்ளார்.. அதில் ஒரே ஒரு வார்த்தைதான் சொன்னார்.. தமிழகத்தின் மொத்த கட்சிகளும் டோட்டல் ஆஃப்..!

சிறையில் இருந்து வெளிவந்ததில் இருந்தே, சசிகலா தலையெடுப்பதை பாஜக விரும்பவில்லை என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது..

காரணம், சசிகலாவுக்கு தென்மண்டலங்களில் மட்டுமே ஆதரவு இருப்பதால், அவருக்கு சப்போர்ட் செய்வதிலும் பாஜகவுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்து வருவதாக தெரிகிறது.. அதனால்தான், தன்னுடைய இந்த மைனஸையே சசிகலா தரப்பு, பிளஸ் ஆக மாற்றும் முயற்சியில் சசிகலா இறங்கி விட்டாராம்..

Who is the real opposition to DMK and why did vk sasikala say like this சசிகலா ஒரே ஒரு பேட்டியை தந்து, அதிமுக, பாஜக, திமுகவுக்கு ஷாக் தந்துள்ளார்